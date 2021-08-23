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Парк в Гольянове получит новые спортивные объекты, смотровую площадку и пристань

Дмитрий Вахрушев

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Парк в Гольянове получит новые спортивные объекты, смотровую площадку и пристань
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Алтайская улицаКарта всех событий

В столичном парке района Гольяново посадят 200 деревьев и около 2000 кустарников. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 23 августа.

В районе улицы Алтайской развернется целый спортивный кластер. В парке будут реконструированы футбольное поле, корт для большого тенниса, площадки для волейбола и баскетбола. В парке появятся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и дорожка для бега, уточнили в Telegram-канале.

Изюминкой парка станет необычная смотровая площадка около дома по улице Уссурийской. В пресс-службе отметили, что дополнительное освещение придаст комфорта нахождению в парке.

Как отметили в Комплексе городского хозяйства, обновленную архитектуру получит и пруд на улице Уральской. Будет построена новая пристань, на которой развернет свою работу пункт проката катамаранов и лодок, а также павильоны для мастер-классов и иных культурных мероприятий.

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