Парк в Гольянове получит новые спортивные объекты, смотровую площадку и пристань

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Алтайская улица Карта всех событий

В столичном парке района Гольяново посадят 200 деревьев и около 2000 кустарников. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 23 августа.

В районе улицы Алтайской развернется целый спортивный кластер. В парке будут реконструированы футбольное поле, корт для большого тенниса, площадки для волейбола и баскетбола. В парке появятся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и дорожка для бега, уточнили в Telegram-канале.

Изюминкой парка станет необычная смотровая площадка около дома по улице Уссурийской. В пресс-службе отметили, что дополнительное освещение придаст комфорта нахождению в парке.

Как отметили в Комплексе городского хозяйства, обновленную архитектуру получит и пруд на улице Уральской. Будет построена новая пристань, на которой развернет свою работу пункт проката катамаранов и лодок, а также павильоны для мастер-классов и иных культурных мероприятий.