Сквер имени Антона Чехова на юго-востоке столицы благоустроят в этом году

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Сквер имени Антона Чехова в Люблине благоустроят до конца года. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Сквер расположен между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами. По данным ведомства, работы выполнены на 80 процентов.

За время работ планируется реконструкция детской и спортивной площадки. На территории установят новые опоры освещения. Фотозону для молодоженов оборудуют декоративным мостиком и качелями.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Для озеленения сквера высадят деревья, кустарники и живую изгородь, приведут в порядок газоны. На территории также планируют разбить цветники.

В сквере имени Антона Чехова высажены вишневые деревья, а центральную аллею украшает бюст классика работы скульптора Салавата Щербакова. На территории сада установлены деревянные фигуры героев из произведений писателя «Дама с собачкой», «Каштанка», «Человек в футляре» и «Лошадиная фамилия».

Интересный факт: согласно городской легенде, Антон Павлович Чехов любил приезжать в Люблино на охоту, а после останавливался отдохнуть у знакомых в Печатниках.