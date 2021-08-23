Назван топ-4 фруктов, замедляющих старение

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Главными борцами со старением являются черника, киви, лимон и авокадо. Однако употребление их в большом количестве и на постоянной основе может привести к обратному эффекту. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, организм начинает быстрее стареть от переизбытка в пище кондитерских изделий, сахара, рафинированных (очищенных, переработанных) продуктов и глютена. А вот если заменить эти продукты на фрукты, то «можно здорово выиграть».

Врач рассказала, что рекомендовано есть сезонные фрукты до 15:00. Кроме того, важно знать меру, ведь большое потребление фруктов повышает инсулиновую нагрузку и закисляет организм, что, наоборот, ведет к преждевременному старению.

— Черника, например, как и киви, является мощным антиоксидантом, еще и защищает мозг от старения, согласно недавним исследованиям. Киви (феноловая кислота и каротиноиды) замедляет процессы старения. Входит в топ фруктов, продлевающих молодость, и лимон. Этот кислый фрукт — отличный источник витамина С. Цитрусовый плод — один из мощнейших антиоксидантов, — сказала Писарева.

Еще один фрукт, который работает против старения, — авокадо. Он богат минералами и полезными жирами, а также витамином Е, который препятствует преждевременному старению кожи. Как отметила врач, миссия антиоксидантов — замедление разрушительных и окислительных процессов.

— Употребление овощей круглый год насыщает клетчаткой, витаминами и минералами организм. Например, свекла — антивозрастной овощ, содержит большое количество антиоксидантов, лютеин, флавоноиды. Помидоры здорово помогают коже оставаться молодой. Вдобавок к этому ликопин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, тем самым замедляя процессы старения, — заключила собеседница «ВМ».