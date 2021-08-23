Более 4,5 миллиона цветов поставят на прилавки Москвы и Подмосковья к 1 сентября

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Свыше четырех с половиной миллионов роз будут поставлены в магазины и иные торговые точки столицы и Московской области к 1 сентября. Об этом рассказали в областном Минсельхозпроде.

Подмосковные цветы будут реализовывать в Москве, Московской области, а также в других регионах.

Среди выращенных в подмосковных теплицах цветов будут розы, тюльпаны, хризантемы, в том числе необычные из серии «Магнум» с огромным бутоном и высотой до метра, передает сообщение ведомства «Подмосковье сегодня».

Общая производственная площадь, на которой выращивают цветы, составляет более 35 гектаров. В прошлом году наибольшей популярностью на День знаний пользовались белые, розовые и желтые розы, а также хризантемы.