Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 4,5 миллиона цветов поставят на прилавки Москвы и Подмосковья к 1 сентября

Дмитрий Вахрушев

Общество
Более 4,5 миллиона цветов поставят на прилавки Москвы и Подмосковья к 1 сентября
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Свыше четырех с половиной миллионов роз будут поставлены в магазины и иные торговые точки столицы и Московской области к 1 сентября. Об этом рассказали в областном Минсельхозпроде.

Подмосковные цветы будут реализовывать в Москве, Московской области, а также в других регионах.

Среди выращенных в подмосковных теплицах цветов будут розы, тюльпаны, хризантемы, в том числе необычные из серии «Магнум» с огромным бутоном и высотой до метра, передает сообщение ведомства «Подмосковье сегодня».

Общая производственная площадь, на которой выращивают цветы, составляет более 35 гектаров. В прошлом году наибольшей популярностью на День знаний пользовались белые, розовые и желтые розы, а также хризантемы.

Читайте также:
1 сентябряшкольникицветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Все мнения
О проекте