«Немножко б/у женщина»: Федункив выбрала платье на предстоящую свадьбу

Фото из личного архива Марины Федункив

Телеведущая и актриса Марина Федункив побывала на реалити-шоу «Скажи платью «Да!», где выбрала для себя свадебный наряд для предстоящего торжества.

Как сообщает ФАН, с выбором платья Федункив помогали ее коллеги: Карина, Лора и Светлана. Максимальный бюджет для этого мероприятия не был ограничен.

Первое платье в классическом стиле не понравилось невесте.

— Я немножко б/у женщина, давайте не будем пыль в глаза пускать! Я не чувствую себя в белом цвете, и у меня, в принципе, очень мало белых вещей. Фата мне тоже, кажется, — поздноватенько, — добавила актриса.

Второе платье — персикового цвета — показалось Марине Фендункин слишком простым:

— Мне хочется подчеркнуть декольте, а платье закрывает то симпатичное, что у меня есть. К пятидесяти годам симпатичного мало что остается!.

Следующее платье выбирал телеведущий шоу Бичолла Тетрадзе. Он уговорил актрису примерить фату и белоснежное платье с открытым декольте и пышными рукавами. Платье понравилось артистке и ее подругам.

Фото: Youtube/ Телеканал Суббота!

— Я уже подумала, что ничего в этом салоне не подберем — сошьем и все, — рассказала Марина Федункив. — Но тут он дал мне платье, и я обалдела! Мне не хотелось юморить, а хотелось быть кроткой леди. Не думала, что платье может настолько изменить что-то внутри человека.

После шоу Тетрадзе добавил, что с такой актрисой как Марина Федункив приятно работать и пожелал ей сладкой жизни.

Марина Федункив и итальянец Стефано Маджи, который младше актрисы на 15 лет, тайно зарегистрировали брак весной 2021 года. Свадьбу паре удалось организовать только на 27 августа — в день рождения телеведущей, которой исполнится 50 лет.