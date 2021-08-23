«Многие игнорируют»: уролог рассказал, что спасет от мочекаменной болезни

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В летние месяцы врачи отмечают рост количества обращений с симптомами мочекаменной болезни. В этот период у человека изменяется водный баланс в организме. Как рассказал «Вечерней Москве» главный уролог сети клиник «РЖД-Медицина» Федор Севрюков, связано это с потребностью в охлаждении в жаркую погоду и потерей большого количества жидкости.

По словам специалиста, для полноценной работы организма важно соблюдать ряд рекомендаций.

— Прежде всего, нужно выпивать достаточно жидкости. Это одно из самых простых и важных правил для предупреждения мочекаменной болезни, но многие его игнорируют. В организме должна быть сбалансированная система водного обмена. Согласно рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, здоровый человек должен употреблять в сутки в среднем по 40–42 миллилитра жидкости на один килограмм веса, — сказал Севрюков.

Употребление жидкости лучше равномерно распределить в течение всего дня, посоветовал врач. Например, стакан воды утром после пробуждения, перед каждым приемом пищи и перед сном. При этом не рекомендуется регулярное и обильное употребление минеральной воды.

— Она содержит большое количество разных солей. Прием минеральной воды должен осуществляться по назначению и под контролем врача, — подчеркнул уролог.

В жаркое время, обратил внимание Севрюков, человек теряет больше жидкости для охлаждения своего организма. Обильное потоотделение и обезвоживание, по словам врача, способствуют повышению концентрации мочи, образованию солей, значительно увеличивается риск образования мочевых камней.

— Очень полезен в этот период прием горячего чая, предпочтительнее — зеленого. Он способствует расширению сосудов, отлично утоляет жажду, увеличивает диурез. В качестве профилактических мер также рекомендуется проводить курсы по приему мочегонных травяных сборов на протяжении 3–5 дней ежемесячно в жаркое время. Полезны арбузы и дыни в конце лета, — заключил собеседник «ВМ».