Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио состоится 24 августа

Фото: vk/olympic_russia

Торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоится во вторник, 24 августа. Соревнования в столице Японии продлятся до 4 сентября.

— До церемонии открытия Паралимпиады остается меньше суток, для меня это действительно очень эмоциональный момент. Перепланировать Игры было очень непросто, кто-то метко сравнил это с резким разворотом болида «Формулы-1» на скорости 300 километров в час, — рассказал глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Организаторам Игр пришлось перенести мероприятие на год, а также создать безопасную систему прибытия, размещения и условий соревнований паралимпийцев.

Участниками Паралимпиады станут около 4400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Во время Игр будет представлено 22 вида спорта, в программе совершат дебют парабадминтон и паратхэквондо.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступят на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

При этом ПКР совместно с фондом поддержки паралимпийцев «Параспорт» приняли решение о выделении грантов спортсменам в возрасте до 20 лет, которые займут на Играх четвертые и пятые места, отмечает ТАСС.