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Врач назвал порядок действий после контакта с больным COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал порядок действий после контакта с больным COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Человек узнает о заражении коронавирусом в течение пяти дней, в этом случае особых мер принимать не нужно. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

— Сейчас основной превалирующий вариант коронавируса — «дельта», у него более короткий инкубационный период. Поэтому если произошло заражение, человек узнает довольно быстро – от 2,5 до пяти дней. В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР, — рассказал специалист.

Если человек, с которым произошел контакт, заболел COVID-19 официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, то с его контактами также могут связаться, добавил терапевт. После этого необходимо следить за самочувствием и при появлении характерных симптомов коронавируса следует обратиться к врачу, посоветовал Водовозов.

Кроме того, важность при заражении имеет близость контакта. Чем больше была дистанция до зараженного, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы, приводит слова Водовозова радио Sputnik.

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