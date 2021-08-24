Якутскую белую медведицу в Московском зоопарке назовут Томпой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Белой медведице, которую спасли в Якутии, дадут имя Томпа. В настоящее время животное проживает в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили на сайте правительства республики.

Там рассказали, что имя якуткой красавице выбирали с помощью системы голосования в разделе «Активный гражданин».

В течение трех недель жители Москвы выбирали между двух имен: Айталина (с якутского — «судьба путешествия») и Томпа (созвучно с названием Томпонского района в республике). Также москвичи могли предложить свой вариант имени.

Результаты голосования стали известны в понедельник, 23 августа. За вариант Томпа проголосовали 44 процента пользователей, то есть почти 72 тысячи москвичей.

Имя Айталина приглянулось 38 процентам респондентов.

Остальные участники либо предложили альтернативные варианты имени, либо не смогли ответить.

Белая медведица была обнаружена весной текущего года. 11 мая она появилась неподалеку от поселка Джебарики-Хая. Рабочая группа Росприроднадзора приняла решение эвакуировать хищника и перевезти медведицу в зоопарк Орто-Дойду. С 23 мая ее местом обитания стал зоопарк в столице.