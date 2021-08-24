Сергей Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве в настоящее время работает пилотный проект, в рамках которого проводятся видеотрансляции из кувезов роддомов для родителей, чьи дети пребывают под присмотром врачей. За полтора года действия проекта возможностью видеотрансляции воспользовались уже 437 столичных семей. Об этом в своем блоге во вторник, 24 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что недавно к системе подключили еще три городских стационара: Инфекционную больницу № 2, Морозовскую больницу и роддом больницы № 15 имени Филатова.

Глава города добавил, что система видеотрансляции была создана для спокойствия родителей, которые переживают за пребывающих в реанимационных отделениях детей.

Бонусом системы является то, что посторонние родители не имеют доступа к видео с чужим ребенком. Наблюдать за чадом могут только его мама и папа.

Смотреть за малышом можно в любое время суток. Следить за трансляцией можно как с компьютера, так и с телефона.

Сергей Собянин уточнил, что в том случае, если популярность системы продолжит набирать обороты, проект снова будет расширен, и возможность видеотрансляции появится в других городских медицинских учреждениях.

Мэр подытожил, что в настоящее время в Москве работают 20 акушерских стационаров. Все они были оснащены самым современным оборудованием.

По контрактам жизненного цикла столичные власти приобрели для стационаров 1700 новых единиц медицинской техники. Это оборудование планируется установить в больницах в 2021–2023 годах.

Также в учреждениях есть бесплатная услуга экстракорпорального оплодотворения. В 2020 году таким образом в городе родились 3059 детей.

Также молодые родители могут получить единовременные выплаты на детей. На первого ребенка семьям выдается 90,145 тысячи рублей.