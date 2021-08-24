Фестиваль Russian Woodstock пройдет на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Главная выставка страны 4 и 5 сентября приглашает жителей и гостей города на фестиваль «Russian Woodstock. Мир. Любовь. Музыка», где можно будет услышать выступление российских и зарубежных рок-звезд. В программе также экскурсии и мастер-классы.

Посетители музыкальной феерии услышат почти все направления рок-культуры: классик, прогрессив, хард, симфо и другие.

На сцену Зеленого театра 4 сентября поднимутся группы «Отцы», «Аттракцион Воронова», «Братья Рокс», Alex Carlin Band, The CrossroadZ, Two Siberians.

Вечером будет представлен авторский проект Woodstock Tribute — музыканты исполнят песни, звучавшие на первом американском фестивале Woodstock в 1969 году. Зрители услышат Ларису Долину, Алексея Глызина, Олега Изотова.

На следующий день, 5 сентября, в утреннем концерте выступит группа Michael Night. А завершит первое воскресенье осени совместное выступление калифорнийской певицы Кармен Мокси с блюз-группой Second Frenzy.

В Доме культуры ВДНХ в выходные дни будет открыта вторая сцена.

Все посетители ВДНХ в эти дни смогут увидеть двухэтажный автобус 1964 года, специально доставленный из Лондона, сообщается на сайте выставки.