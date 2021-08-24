Новый сезон откроют театры Подмосковья

Фото: АГН Москва

Государственные театры в Подмосковье с 25 августа открывают новый сезон.

На сцене Московского Губернского театра в среду, 25 августа, Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет» представит зрителям спектакль на музыку П. И. Чайковского «Лебединое озеро». На следующий день можно будет посмотреть балет «Жизель».

Московский областной театр драмы и комедии 27 августа представит премьеру — спектакль «Золушка» в постановке режиссера Степана Кочаряна.

4 сентября премьерой спектакля «Колобок» по мотивам одной из самых известных русских народных сказок откроет сезон Московский областной государственный театр кукол.

А 16 сентября новый театральный сезон открывает Московский Губернский театр. Спектакль открытия — премьера электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М. Себастьяна.

Московский областной государственный театр юного зрителя представит свои спектакли в Подмосковье. В сентябре областной ТЮЗ выступит в Жуковском, Зеленограде, поселке Киевский, на сценах Московского Губернского театра, Центрального дома актера, театра «Русская песня».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте правительства Московской области.