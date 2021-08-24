«Общения меньше с моей стороны»: Ирина Апексимова рассказала об отношениях с сестрой Ларисой Долиной

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Актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала о том, как общается со своей сестрой. Несколько лет назад стало известно, что Апексимова и Долина — родственницы. Актриса всегда знала, что они сестры, но сказала об этом Ларисе Долиной недавно на съемках одного из телевизионных проектов.

— Мы увиделись на проекте «Две звезды». Я подошла и сказала, назвала пару имен. Я всегда знала, что мы сестры, — говорит актриса в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Апексимова рассказала, что они с Ларисой Долиной — четырехюродные сестры, а их детство прошло в Одессе, правда, тогда они не общались.

— С тех пор как Лариса начала работать в театре, мы гораздо ближе общаемся. Лариса меня всегда приглашает, у нее широко проходят праздники, дни рождения, Я никогда дома не отмечаю эти праздники. Общения у нас меньше с моей стороны просто потому, что у меня другая форма существования. Но теперь, как она появилась в театре, мы близко стали общаться. Но как сестры мы не общались никогда в жизни, — рассказывает актриса.

Долина является приглашенным артистом в Театре на Таганке, которым руководит Апексимова. Ведущий спросил, не сказывается ли на работе то, что в театре служат сразу две родственницы актрисы — сестра и дочь.

— С сестрой эти связи не мешают, потому что она приглашенная актриса. А дочь… Конечно, меня гнобят. Если режиссеры выбирают Дашу на какую-то роль, то думают, что это я. И сколько всего сыпется в интернете: что она бесталанная и бездарная. Ей это неприятно, потому что она вынуждена доказывать, что она имеет право играть, — рассказывает артистка.

Лариса Долина на своей странице в Instagram рассказала об отношениях с матерью. Оказывается, мама артистки не всегда одобряла выбор профессии дочери.