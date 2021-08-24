Роман Романенко: Кешбэк на детский спорт - это вклад государства в спортивное будущее страны

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Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко в ходе круглого стола предложил частично возмещать родителям их расходы на занятия детей спортом.

— В нашей стране, к сожалению, систематические занятия спортом не слишком популярны, по этому показателю мы отстаём от многих развитых стран. Чтобы гражданам с юных лет прививать привычку к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни, государству необходимо создать комфортную среду для массового спорта и предоставлять меры финансовой поддержки, — отметил Роман Романенко.

По мнению депутата Госдумы, властям всех уровней стоит уделить более пристальное внимание вопросам развития детского спорта. Регулярно повышается стоимость абонементов на занятия ребят в спортивных секциях, увеличиваются расходы родителей на обеспечение ребёнка необходимым спортивным инвентарем и организацию поездок на соревнования — всё это снижает интерес людей к спорту в целом.

— Предлагаю создать государственную программу компенсации до 50 процентов расходов родителей с двумя и более детьми на занятия юных спортсменов. Это станет хорошим стимулом для вовлечения подрастающего поколения в сферу физкультуры и спорта. Такой кешбэк — возможный вклад государства в спортивное будущее страны, — добавил Герой России.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Анатолий Выборный, генеральный директор спортшколы «Самбо-70» Ренат Лайшев, общественные деятели и спортсмены Москвы.

— Многие современные родители обеспокоены малой подвижностью своих детей, их нежеланием общаться со сверстниками и участвовать в различных видах спорта. При этом, мы все понимаем, что занятия спортом в детском и подростковом периоде помогают укрепить здоровье юного организма. Считаю предложение Романа Юрьевича перспективным. С помощью такого кешбэка мы сможем вернуть детвору в спортивные секции, — поддержал коллегу Анатолий Выборный.