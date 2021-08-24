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Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Дмитрий Вахрушев

Общество
Умерла народная артистка России Наталья Исаева
Фото: kirovdramteatr.ru

После длительной болезни скончалась народная артистка России Наталья Исаева. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, на официальном сайте Кировского драматического театра.

— Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр, — говорится на сайте.

На счету Исаевой огромное количество ролей. В том числе роль Настасьи Филипповны в постановке «Идиот» по роману Достоевского, Василисы Мелентьевой по Островскому, Марии Стюарт по Шиллеру.

В последние годы артистка играла в спектаклях «Земля Эльзы», «Вишневый сад» и «Лисистрата».

Исаева была большой труженицей. Коллегам она запомнилась искренним и добрым человеком. Она активно работала с молодыми артистами, вела занятия по речи, охотно сотрудничала со школами, с лицеями и вузами. Исаева вела большую общественную деятельность.

О месте и времени прощания с артисткой будет сообщено дополнительно.

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