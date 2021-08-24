Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить клубнику к зиме

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Уже сейчас нужно начинать готовить клубнику к морозам. Будущие ягоды необходимо обработать подкормкой, а также правильно защитить от болезней. Об этом «Вечерней Москве» рассказала телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг и статей на тему огородничества Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, садовая земляника, которая так нравится и детям, и взрослым, нуждается в особом внимании. Ее уже сейчас нужно готовить к осенне-зимнему сезону, отметила специалист.

— Сначала ягодные кусты необходимо освободить от сухих листьев. Хорошие, зеленые листья нежелательно срезать, иначе клубника может замерзнуть. Необходимо хорошо взрыхлить почву около кустика и положить подкормку «Агрикола для ягодных культур». Чайную ложку удобрения нужно рассыпать вокруг куста, — рассказала Ганичкина.

Эксперт заметила, что это удобрение также используется для подкормки смородины, малины, ежевики и крыжовника. В нем содержится много калия, который увеличивает размер ягод и усиливает плодообразование.

После внесения подкормки землю снова рыхлят и мульчируют, отметила Ганичкина.

— Процесс мульчирования можно провести при помощи торфа, уложенного слоем в пять–шесть сантиметров, или покупной земли, которая обеспечит дополнительное питание растению и защитит его корневую систему от холодов. Сверху на свежую землю нужно рассыпать золу, ее клубника очень любит, — рассказала собеседница «ВМ».

Ганичкина обратила внимание, что клубнику также нужно обязательно обработать от болезней: мучной росы, серой гнили и пятнистости. Ягоды можно защитить при помощи раствора хлорокиси меди, обильно обработав им листья растения.

Финальный этап подготовки клубники к морозам — пролив, заключила Ганичкина.

— Можно полить растение с жидкой подкормкой «Эффектон». Необходимая пропорция — три столовые ложки органики на 10 литров воды. Пролив нужно осуществлять в центр куста, во влажную почву. Это позволит корневой системе растения качественнее усвоить полезные вещества. На один куст требуется минимум два литра воды с органикой, — посоветовала собеседница «ВМ».

В начале ноября клубнику нужно защитить от морозов укрывным материалом, а когда выпадет снег — присыпать им кусты, добавила эксперт.