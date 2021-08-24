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Минобороны заключило контракты на 500 млрд рублей в ходе форума «Армия-2021»

Дмитрий Вахрушев

Общество
Минобороны заключило контракты на 500 млрд рублей в ходе форума «Армия-2021»
Фото: Минобороны РФ

Более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей заключило Министерство обороны России в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщил замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко.

— Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей, — сказал заместитель министра.

Как передает ТАСС, подписание этих документов является важнейшим этапом в реализации Государственной программы вооружения. Вооруженные силы России получат более чем 1300 единиц техники. Кроме этого, будет выполнен ремонт с последующей модернизацией 150 единиц вооружения.

Форум «Армия-2021» открыл президент России Владимир Путин в понедельник, 23 августа. Глава государства участникам форума успехов в состязаниях и плодотворной работы. Также Путин выразил надежду, что все зрители форума получат от увиденного исключительно положительные эмоции.

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