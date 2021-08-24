«Слизь и токсины»: врач призвала россиян отказаться от свинины

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Свинина содержит в себе множество вредных для организма составляющих, которые усугубляют воспалительные процессы в организме. От нее не только стоит отказаться тем, у кого есть предрасположенность к онкологии и курильщикам, но и абсолютно здоровым людям. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

— В свинине присутствуют гормон роста гистамин, слизь и токсины, что ведет к усилению воспалительных процессов в организме. Свинья ест все подряд — и гнилое, и тухлое, свои же отходы. Ее желудочный сок имеет очень высокую кислотность, что позволяет все это перерабатывать, но токсины остаются в мясе, и когда мы его едим, токсины попадают к нам в организм, — сказала врач.

По ее словам, многие люди не употребляют в пищу свинину из-за религии. Но доктор посоветовала отказаться от свинины абсолютно всем.

— Особенно тем, кто имеет предрасположенность к онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, курильщикам, так как они в зоне риска по онкологии, — заключила Писарева.