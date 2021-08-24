Москино бесплатно покажет фильмы ко Дню знаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 31 августа по 2 сентября приглашает взрослых и детей на кинопоказы, приуроченные ко Дню знаний. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Искра», «Вымпел», «Полет» и «Юность».

В последний день лета зрителям представят экранизацию повести двух бывших воспитанников Школы для трудновоспитуемых подростков имени Ф. М. Достоевского — Григория Белых и Алексея Еремеева, более известного как Леонид Пантелеев — «Республика ШКИД».

В этот же день можно будет увидеть комедию про капризную, но добрую Марусю с замечательными песнями на стихи Евгения Шварца — «Первоклассница».

В первый день осени можно посмотреть историю о детской жестокости «Чучело». Фильм поставлен по повести Владимира Железникова, написанной на основе случая с его племянницей. Последняя работа в кино Юрия Никулина, сыгравшего дедушку Лены, чудака-художника. Фильм получил приз на Международном кинофестивале в Лионе и Государственную премию СССР.

Драма о мудром школьном учителе «Доживем до понедельника» завершит показы 2 сентября.

Фильмы демонстрируются с пленки из архива Москино.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.