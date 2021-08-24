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Диетолог Гинзбург назвал продукты для укрепления иммунитета осенью

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Гинзбург назвал продукты для укрепления иммунитета осенью
правильное питание, гранола, каша, овсянка / Фото: https://pixabay.com/ru

Кроме традиционных фруктов и овощей есть много другой еды, положительно влияющей на иммунитет в плохую погоду. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По мнению специалиста, продукты для повышения иммунитета можно разделить на пять видов по степени пользы.

— На первом месте будет морская рыба, на втором месте — различные кисломолочные продукты с небольшим сроком годности, на третьем — грубая клетчатка: грубый хлеб, крупы вроде овсянки и гречки, а также бобовые. Дальше идут ягоды, овощи, зелень и фрукты. Кроме того, для иммунитета крайне полезны приправы: карри, лук, кинза, чеснок, укроп и петрушка, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что острые приправы нужно с осторожностью употреблять тем, кто болеет гастритом. Однако даже их небольшое количество в рационе способно укрепить иммунитет: Гинзбург подчеркнул, что в странах, где приправы особенно распространены, реже встречаются возрастные болезни.

Для повышения иммунитета лучше отказаться от некоторых продуктов, заметил диетолог.

— Желательно ограничить потребление сахара и сахаросодержащих продуктов, а также еды с высоким гликемическим индексом: риса, картофеля и изделий из просеянной пшеничной муки, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Особую опасность представляют трансжиры, которые содержатся в чипсах и выпечке, предупредил Гинзбург. Употребление таких продуктов лучше сократить, как и применение подсолнечного масла. При готовке его стоит заменять на оливковое, чтобы поддержать иммунитет и предупредить появление возрастных заболеваний, заключил Гинзбург.

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