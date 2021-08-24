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Скончался барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

Анастасия Волоснова

Общество
Скончался барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
Фото: Poiseon Bild &amp; press photo by a photographer of the consulting company Poiseon AG in St. Gallen, Switzerland - Flickr: The ABC &amp; D of Boogie Woogie / CC BY 2.0

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило агентство Press Association.

О смерти музыканта сообщил его представитель в Лондоне Бернард Доэрти, говорится в материале агентства.

По данным других СМИ, Чарли Уоттс скончался в одной из больниц Лондона. По некоторым данным, ранее музыкант перенес операцию, из-за чего не участвовал в последних концертах группы.

Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне. Первые его записи были джазовыми, а свою первую барабанную установку он получил от родителей в 1955 году. Уоттс стал участником The Rolling Stones в 1963 году. Он считается одним из выдающихся барабанщиков, его добавляют в специализированные списки и музыкальные издания.

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