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Китайский зонд прошел километр по поверхности Марса

Анастасия Волоснова

Технологии
Китайский зонд прошел километр по поверхности Марса
Фото: NASA/@NASAJPL-Caltech

Китайский марсоход «Чжучжун» прошел первый километр по поверхности Марса во вторник, 24 августа. С планеты на Землю были переданы уникальные кадры.

В настоящее время «Чжучжун» идет в южную часть марсианской равнины Утопия. На границе древнего высохшего моря и суши аппарат будет проводить исследования грунта. Марсоход также выполнит ряд других измерений.

При этом аппарат уже завершил ключевую часть миссии. Зонд передал на Землю более десяти гигабайт данных, необходимых для исследований, сообщает ОТР.

В июне американский вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью Марса и сделал фотографию планеты. По словам специалистов NASA, полет длился 62,8 секунды. Вертолет успел пролететь 106 метров на юг. Во время полета аппарат сделал черно-белую фотографию Марса и приземлился на новом месте.

До этого сообщалось, что вертолет-дрон НАСА впервые переместился на новое место на поверхности Марса. Он взлетел в 15:26 по времени восточного побережья США. Его полет продолжался 108 секунд.

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