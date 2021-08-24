Арзамасова раскрыла имя новорожденного сына

Фото: instagram/liza_arzamasova

Известная российская актриса и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась в Instagram фотографией, где запечатлела своего сына.

На фото актриса держит маленькую стопу ребенка, который завернут в пеленки. Актриса подписала фото: «Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Левушка».

Поклонники восхитились этим кадром и выразили молодой маме теплые пожелания: «Поздравляю вас, счастья безграничного и здоровья, конечно»; «Замечательное имя, пусть растет счастливым»; «Лиза, поздравляем вас от всего сердца! Здоровья малышу и вам! Теперь началось самое счастливое время».

Напомним, 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин. Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа.