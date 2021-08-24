Психолог рассказала, как избежать переедания во время холодов

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Психолог Майя Медведева рассказала о том, как избежать переедания в период зимних холодов, а также объяснила причины бесконтрольного потребления пищи.

— Набор веса — типичная сезонная жалоба. Из-за холода всегда хочется есть, причем, чаще и чаще, — сообщает Майя Медведева.

По мнению психолога, первая причина — это автоматический переход организма в режим накопления жиров. Вторая причина, которая может быть следствием переедания, связана с эмоциональным состоянием человека. Чтобы понять, связано ли переедание с эмоциями, следует прислушаться к организму и проконтролировать чувство голода, отметила Медведева.

— Если быть честным с собой, можно обнаружить, что хочется утолить не физический голод, а эмоциональный. Что не хватает чувств, ярких эмоций, которые были летом, когда можно было гулять, загорать, отдыхать. Просто жизнь стала немножко более унылой и скучной, чем в другое время года, — пояснила психолог в беседе с «Радио 1».

Для того чтобы не происходило бесконтрольного переедания на почве недостатка ярких чувств, Майя Медведева советует найти те вещи в жизни, которые вызывают такие же положительные эмоции, как при потреблении пищи.

— Найти альтернативные источники радости не так просто, потому что еда — самый быстрый и доступный способ получить позитив. Но, в любом случае, это должно быть что-то, что под рукой — вплоть до каких-то смешных роликов в интернете, или увлекательного сериала, или разговора с подружкой, которая находится в такой же ситуации. То есть отвлечение с помощью привнесения в жизнь удовольствия, — объяснила Медведева.

Она добавила, что групповое занятие спортом также может вызвать и позитивные эмоции: когда несколько людей стремятся к общей цели, тогда и срабатывает дух соперничества.

Психолог добавила, что нельзя строго придерживаться правильного питания, это может привести к расстройству пищевого поведения, иногда следует баловать себя вредной едой.