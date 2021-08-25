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Гагарина оправдалась за слова про исполнение трюков в клипе

Анастасия Колоскова

Общество
Гагарина оправдалась за слова про исполнение трюков в клипе
Фото: instagram/gagara1987

Певица Полина Гагарина, оправдалась за то, что приписала себе исполнение трюков в новом клипе, хотя за нее это делала дублерша. После того как исполнительницу уличили в этом, в своем Instagram-аккаунте она пояснила, что не собиралась присваивать чужие заслуги.

По мнению певицы, в ее словах о том, что она сама выскакивала из машины, скрывалась ирония.

— На вопрос, выполняю ли я в новом клипе трюки самостоятельно, я, конечно же, ответила, что да, это я. И попросила поклонников увеличить изображение. Мне кажется, там очевидно, что это дублерша. Но, наверное, очевидно только мне. Чтобы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд, я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк, а также всю команду каскадеров, которые присутствовали на съемках. Хочу всех призвать относиться к этой жизни с большей иронией и юмором, — прокомментировала Гагарина на видео, размещенное в разделе Stories.

Певица не стала приносить извинения, хотя и признала, что виновата.

Гагарина оправдалась за слова про исполнение трюков в клипеФото: instagram.com/gagara1987

Ранее против Гагариной выступил Глава гильдии каскадеров Александр Иншаков и сестра актрисы Кристины Асмус Карина, являющаяся профессиональной дублершей, а также другие деятелей индустрии.

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