Названы лидирующие по оттоку населения российские регионы

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По результатам прошлого года южные регионы России стали лидерами среди субъектов, куда чаще всего переезжают жители страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что наиболее часто россияне переезжали с севера на юг и с востока на запад. В топе регионов по внутренней миграции оказались Севастополь (туда на 10 тысяч населения переехали 184,7 тысячи граждан), Ленинградская область (145,8) и Калининградская область (80,5). Среди популярных у жителей России регионов также оказались Адыгея, Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.

Самый высокий отток местных жителей был зафиксирован на Чукотке, в Магадане, Коми и в Мурманской области. Россияне также часто уезжали из Северной Осетии и Хабаровского края.

Демограф Алексей Ракша рассказал, что люди всегда предпочитают переезжать туда, где лучше климат и ниже цены.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский добавил, что чаще всего россияне едут не в столицы регионов, а в малонаселенные города, где стоимость на товары и услуги более низкая.

В прошлом году женщины мигрировали из одного региона в другой чаще, чем мужчины. По словам Туровского, это связано с тем, что женщинам бывает трудно найти работу в регионах с не самым высоким уровнем жизни. Именно поэтому они меняют место жительства, передает РБК.