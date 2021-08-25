Названы лидирующие по оттоку населения российские регионы
По результатам прошлого года южные регионы России стали лидерами среди субъектов, куда чаще всего переезжают жители страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Отмечается, что наиболее часто россияне переезжали с севера на юг и с востока на запад. В топе регионов по внутренней миграции оказались Севастополь (туда на 10 тысяч населения переехали 184,7 тысячи граждан), Ленинградская область (145,8) и Калининградская область (80,5). Среди популярных у жителей России регионов также оказались Адыгея, Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
Самый высокий отток местных жителей был зафиксирован на Чукотке, в Магадане, Коми и в Мурманской области. Россияне также часто уезжали из Северной Осетии и Хабаровского края.
Демограф Алексей Ракша рассказал, что люди всегда предпочитают переезжать туда, где лучше климат и ниже цены.
Политолог-регионалист Ростислав Туровский добавил, что чаще всего россияне едут не в столицы регионов, а в малонаселенные города, где стоимость на товары и услуги более низкая.
В прошлом году женщины мигрировали из одного региона в другой чаще, чем мужчины. По словам Туровского, это связано с тем, что женщинам бывает трудно найти работу в регионах с не самым высоким уровнем жизни. Именно поэтому они меняют место жительства, передает РБК.