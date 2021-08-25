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Мосприрода проведет экомарафон «Ночь летучих мышей»

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода проведет экомарафон «Ночь летучих мышей»
Фото: Pixabay / Simon Berstecher

Мосприрода с 25 по 29 августа приглашает жителей и гостей столицы на экомарафон, приуроченный к ежегодному природоохранному празднику — Международной ночи летучих мышей. Посетителей ждут квесты, игры, лекции и мастер-классы.

В среду, 25 августа, в природном заказнике «Долина реки Сетунь» в рамках кружка «Среда» пройдет «Ночь летучей мыши» с викториной и играми, а в экоцентре Бирюлевского дендропарка состоится тематическое занятие «Секреты рукокрылых» с мастер-классом по изготовлению движущейся игрушки из картона.

На следующий день на территории ландшафтного заказника «Лианозовский» и парка «Кузьминки-Люблино» пройдет квест «Ночь летучей мыши», посетители которого узнают, сколько лет живут летучие мыши, почему, отдыхая, висят вниз головой, чем лакомятся и где прячутся. «Ночь летучих мышей» можно посетить в экоцентре «Битцевский лес».

В субботу, 28 августа, в экоцентре «Пчеловодство» можно принять участие в квесте «Мэджик маус». А в воскресенье в экоцентре «Конный двор» пройдет занятие «Ужас на крыльях ночи», где посетители узнают о разнообразии видов рукокрылых.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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