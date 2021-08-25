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Детский сад в составе жилого комплекса в ТиНАО построят до конца 2021 года

Анастасия Колоскова

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Детский сад в составе жилого комплекса в ТиНАО построят до конца 2021 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, жилой комплекс Москвичка Карта всех событий

Детский сад на 225 мест появится до конца года в жилом комплексе в Сосенском поселении на территории ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

Общая площадь двухэтажного здания составит 2160 квадратных метров. Учреждение рассчитано на восемь групп малышей от трех до семи лет. Застройщик передаст объект в городскую собственность.

В детском саду организуют игровые комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, кабинет психолога и логопеда, методический кабинет, а также пищеблок и блок медицинских помещений. Здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями.

Комплекс «Москвичка» включает пять домов, из которых четыре уже заселены. В настоящее время готовится к сдаче в эксплуатацию корпус № 3. В следующем году здесь откроется спортивная общеобразовательная школа «Самбо-70» на 1125 мест. Общая площадь комплекса — 650 тысяч квадратных метров.

По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, с 2012 года за счет средств города и внебюджетных источников спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов, которые соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.

— Социальные объекты строятся как в новых районах параллельно с жильем, так и в сложившейся застройке для улучшения качества жизни горожан, — добавил он.

Владимир Жидкин отметил, что до конца следующего года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию свыше двух десятков школ и детских садов.

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