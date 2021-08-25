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Роман Романенко призвал россиян провести ночь под звездами

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко призвал россиян провести ночь под звездами
Фото: Иван Степанов

Конец августа — фактически последние дни, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание, сообщил летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

— Метеорный поток Персеиды — самый яркий звездопад лета. Об этом уникальном явлении упоминается еще в древних греческих и китайских летописях. Оно возникает при сгорании в атмосфере роя метеорных тел. Это можно сравнить с поездкой на автомобиле в дождливую погоду, когда капли врезаются в лобовое стекло — так и частицы кометной пыли врезаются в атмосферу Земли на высокой скорости, — пояснил Роман Романенко.

Он напомнил, что в двадцатых числах августа метеорный поток наиболее интенсивный: после полуночи и до четырех утра бывает до 100–150 «падающих звезд» в час.

— Сегодня — фактически последний день, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание. Поэтому рекомендую всем запастись горячим чаем, выехать на 30–40 километров за город, найти открытую местность и провести ночь под звездами. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения — и тем больше падающих звезд можно увидеть, — добавил летчик-космонавт.

Для наблюдения за звездопадом не нужны специальные оптические приборы — ни телескоп, ни бинокль. Метеоры можно и фотографировать: достаточно оставить фотоаппарат на большой выдержке, и получатся треки частиц на фоне звездного неба.

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