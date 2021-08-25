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Елена Кац подчеркнула рост влияния жителей на реализацию программ благоустройства и досуга

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац подчеркнула рост влияния жителей на реализацию программ благоустройства и досуга
Фото: Александр Техников

Наказы и пожелания жителей ВАО в сфере благоустройства и организации досуга уже исполняются. Об этом заявила главный врач Городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе круглого стола, посвященного проблемам районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево. В дискуссиях приняли участие общественные активисты, эксперты.

— За последнее время было проведено несколько масштабных опросов общественного мнения, пожелания и наказы жителей собирались в ходе дворовых встреч, — сказала Елена Кац. — В результате мы установили, что в первую очередь жителей волнуют вопросы благоустройства дворов и организации досуга. Все предложения были суммированы и направлены в префектуру ВАО. По результатам обсуждения принято решение о дополнительном благоустройстве порядка 40 дворов с ремонтом детских и спортивных площадок. В плане досуга удалось добиться решения об открытии на базе районных Центров спорта и досуга 14 новых бесплатных кружков и спортивных секций.

Заместитель префекта ВАО Николай Кужелев отметил, что в Москве качество благоустройства находится под постоянным контролем.

— Все материалы и оборудование закупаются на конкурсной основе, — сказал он. — В конкурсной документации прописаны все требования к ним. После завершения работ административно-техническая комиссия проверяет площадку на соответствие этим требованиям.

Вместе с тем Николай Николаевич согласился, что необходим и общественный контроль за ходом работ, причем начиная с этапа планирования.

Елена Кац добавила, что жители не только указывают конкретные локации, где необходимо дополнительное благоустройство, но и высказывают пожелания, как именно обустроить досуговые площадки, чтобы они были доступны для всех групп населения. В частности, предлагается установить дополнительное оборудование, на котором могли бы заниматься жители старшего возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе дискуссии обсуждались также пожелания жителей в отношении кинотеатра «Энтузиаст»: в ходе опроса большинство респондентов высказалось за открытие в здании межрайонного культурно-досугового центра. Такой же центр жители хотят видеть в районе Ивановское, по улице Сталеваров. Кроме того, планируется передача Центру досуга и спорта Новогиреево отремонтированных помещений по улице Мартеновской.

Был затронут вопрос озеленения дворовых пространств. Жители районов высказали пожелания, чтобы уход за деревьями и кустарниками был постоянным — с поливом, подрезкой и покосом травы.

БлагоустройствоНовогиреевоВАО
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