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Что делать, если внезапно кончился бензин

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что делать, если внезапно кончился бензин
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Самый простой способ застраховаться от нехватки топлива — возить с собой канистру для бензина. При внезапной остановке также могут помочь другие автомобилисты или службы помощи на дороге, на платных трассах — аварийные комиссары. Об этом специалисты рассказали «Вечерней Москве».

Автоэксперт Петр Баканов обратил внимание на то, что канистра для топлива может выручить водителя в непростой ситуации.

— На случай неожиданной остановки из-за проблем с бензином можно возить с собой канистру. Ее можно купить на крупных автозаправочных станциях, — рассказал эксперт.

Автоэксперт Михаил Колодочкин согласился, что канистра с топливом способна выручить в длительном путешествии. Специалист отметил, что даже пять литров бензина в запасе помогут не замерзнуть зимой в аварийной ситуации, если рядом нет заправок.

По словам Баканова, в случае аварийной остановки можно также попросить проезжающих водителей довезти до ближайшей АЗС. Колодочкин заметил, что такой способ может сработать, однако многие водители боятся бандитизма и опасаются останавливаться.

Баканов обратил внимание на то, что на платных дорогах предусмотрены терминалы с надписью SOS, при помощи которых водитель может рассказать о закончившемся топливе. Колодочкин заметил, что в аварийной ситуации водителю помогут, даже если он о ней не сообщит.

— На платной дороге остановка запрещена. Если вы остановитесь, через некоторое время подъедет аварийный комиссар и спросит, что случилось. При нехватке топлива его могут налить бесплатно. Некоторые этим пользуются: останавливаются, ждут, когда к ним подъедут, и уверяют, что кончился бензин. Комиссары знают об этой уловке, — рассказал собеседник «ВМ».

Баканов заметил, что в случае аварийной ситуации водитель может обратиться в организации, которые занимаются помощью на дороге.

— Можно скачать приложение «Джип Алерт» — это международное движение взаимопомощи на дорогах, их волонтеры могут помочь, — рассказал специалист.

Опрошенные «ВМ» эксперты согласились, что в случае вынужденной остановки можно обратиться в специализированные службы, занимающиеся помощью на дороге.

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