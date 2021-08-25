Политолог объяснила, почему поздно спасать афганцев от «ада на земле»

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Гуманитарную катастрофу в Афганистане не предотвратят 200 миллионов долларов, которые призывает собрать ООН. Ситуация в стране вышла из-под контроля, деньги уже не помогут. Россия не будет «скидываться», ожидать стоит только фактической помощи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что 14 миллионов жителей Афганистана могут столкнуться с голодом из-за кризиса. Для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо не менее 200 миллионов долларов к сентябрю. Тяжелая ситуация, по словам Бизли, складывается из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит «ад на земле», предупредил он. Также Бизли выразил надежду на то, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

— Почему-то вспомнили про Афганистан, что ему нужна помощь, как только там сменилась власть. А раньше-то где все были? Все любые подобные транши всегда вызывают вопросы. Вспоминают тогда, когда ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что эти деньги уже не помогут, не повлияют, мягко говоря, ни на что, — сказала Елисеева.

По ее словам, заявление Бизли не имеет никакого смысла, ведь гуманитарная ситуация уже осложнилась. Предпринимать шаги нужно было тогда, когда была возможность вмешаться в ситуацию в Афганистане.

— Когда уже пытаются решить другими методами, договориться на другом уровне, тут появляются международные организации, которые заявляют о том, что все плохо и нужны деньги. Это несколько абсурдно. Поэтому появляется вопрос: «А деньги-то на самом деле на что нужны?» Этот вопрос остается открытым, — добавила собеседница «ВМ».

Также она подчеркнула, что Россия — добрая страна, но прагматичная. Поэтому она если и будет помогать Афганистану, то только по факту и конкретной помощью. Финансовый вопрос не стоит.