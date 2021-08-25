Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог объяснила, почему поздно спасать афганцев от «ада на земле»

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог объяснила, почему поздно спасать афганцев от «ада на земле»
Фото: Instagram/angelinajolie

Гуманитарную катастрофу в Афганистане не предотвратят 200 миллионов долларов, которые призывает собрать ООН. Ситуация в стране вышла из-под контроля, деньги уже не помогут. Россия не будет «скидываться», ожидать стоит только фактической помощи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что 14 миллионов жителей Афганистана могут столкнуться с голодом из-за кризиса. Для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо не менее 200 миллионов долларов к сентябрю. Тяжелая ситуация, по словам Бизли, складывается из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит «ад на земле», предупредил он. Также Бизли выразил надежду на то, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

— Почему-то вспомнили про Афганистан, что ему нужна помощь, как только там сменилась власть. А раньше-то где все были? Все любые подобные транши всегда вызывают вопросы. Вспоминают тогда, когда ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что эти деньги уже не помогут, не повлияют, мягко говоря, ни на что, — сказала Елисеева.

По ее словам, заявление Бизли не имеет никакого смысла, ведь гуманитарная ситуация уже осложнилась. Предпринимать шаги нужно было тогда, когда была возможность вмешаться в ситуацию в Афганистане.

— Когда уже пытаются решить другими методами, договориться на другом уровне, тут появляются международные организации, которые заявляют о том, что все плохо и нужны деньги. Это несколько абсурдно. Поэтому появляется вопрос: «А деньги-то на самом деле на что нужны?» Этот вопрос остается открытым, — добавила собеседница «ВМ».

Также она подчеркнула, что Россия — добрая страна, но прагматичная. Поэтому она если и будет помогать Афганистану, то только по факту и конкретной помощью. Финансовый вопрос не стоит.

Читайте также:
беженцыгуманитарная помощьАфганистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте