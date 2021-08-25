Эксперт рассказал о схеме обмана в фирменных автосервисах

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Автовладельцы не застрахованы от обмана, как при обращении в частный, так и официальный авторемонт. В фирменных сервисах бывает, что с гарантийных машин снимают рабочие детали под видом неисправных. Позже их без чека на работу и значительно дешевле устанавливают на другие автомобили. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

— У моей девушки-коллеги была новая иномарка. И однажды загорелась лампа неисправности тормозов. Она поехала в фирменный сервис, где ей по гарантии поменяли… головку блока цилиндров! Когда я ее спросил, причем тут тормоза, она ответила — там специалисты работают, я им доверяю. И после ремонта лампа погасла! Загадка разрешилась, когда другой коллега поделился своим опытом. Оказывается, он давно ремонтирует свою сильно потрепанную иномарку в фирменном сервисе, только без чека и вполне дешево — ему устанавливают запчасти, которые таким вот образом, под видом неисправных, были позаимствованы с гарантийных машин, — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что несмотря на то что и в фирменном сервисе автовладелец ни от чего не застрахован, не следует обращаться в сомнительные гаражные сервисы, где работают неизвестные люди, по виду которых и «не скажешь, что они здорово разбираются в технике».

— Если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, не знаете, как проявляется та или иная неисправность, то нечестному сервисмену будет легко вас обмануть — проверить его вы не сможете. Поэтому попробуйте найти опытного человека, с которым можно посоветоваться, а еще лучше — вместе с ним приехать в сервис. Также я люблю посещать такие автосервисы, где есть возможность присутствовать при ремонте. Тогда и сам наблюдаешь, что именно делают, да и опыт кое-какой приобретается, — заключил эксперт.