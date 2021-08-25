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Путин запретил навязывать россиянам вакцинацию от COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин запретил навязывать россиянам вакцинацию от COVID-19
Фото: er.ru

Навязывать гражданам России прививки от коронавируса нельзя. Об этом в среду, 25 августа, рассказал президент России Владимир Путин.

По его словам, специалисты должны объяснять россиянам правильность вакцинации.

— Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор, — подчеркнул Путин, которого цитирует РИА Новости.

До этого Путин заявил, что нельзя грозить увольнением за отказ прививаться от COVID-19. По его словам, лучшее средство борьбы с распространением коронавируса — вакцинация. Однако насильно принуждать людей делать прививку не следует.

Глава государства добавил, что людям важно объяснить, что вакцина работает и существенно снижает риски осложнений. Так, россиян нужно уметь убеждать в необходимости прививки от опасной инфекции.

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