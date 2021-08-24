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Путин заявил, что нельзя грозить увольнением за отказ прививаться от COVID-19

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин заявил, что нельзя грозить увольнением за отказ прививаться от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Принуждение к вакцинации от COVID-19 под какими-либо угрозами недопустимо. Людей нужно уметь убеждать в необходимости прививки от опасной инфекции. Об этом во вторник, 24 августа, заявил президент России Владимир Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

По его словам, лучшее средство борьбы с распространением коронавируса — вакцинация. Однако насильно принуждать людей делать прививку не следует.

— Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку — настойчиво, уважительно, — сказал президент.

Глава государства добавил, что людям важно объяснить, что вакцина работает и существенно снижает риски осложнений, передает ТАСС.

На съезде Путин также предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

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