Путин предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на силовиков

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

— И, кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин предложил депутатам Госдумы и дальше индексировать денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции. Данную меру необходимо будет предусмотреть и в 2022, и в 2023 годах, пишет РИА Новости.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.