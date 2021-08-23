Песков: Выплаты пенсионерам не приведут к увеличению налогов в России

Фото: Администрация президента РФ

Выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано. Эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров, — цитирует Пескова ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа.

— Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.