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Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей

Михаил Алимов

Общество
Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. Об этом он заявил на встрече правящей партии в воскресенье, 22 августа.

— Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — передает его слова ТАСС.

По словам президента, эта выплата положена всем пенсионерам. В том числе военным и работающим. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

До этого российское правительство утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников с 2 августа.

Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В пятницу, 30 июля, он сообщил, что будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока и чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года. Начало перечисления выплат планировалось назначить на 16 августа, однако технические возможности позволили перенести этот процесс на более раннюю дату.

28 июля 2021 года президент России Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше.

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