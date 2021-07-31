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Правительство утвердило постановление о досрочных выплатах на школьников со 2 августа

София Долганова

Политика
Правительство утвердило постановление о досрочных выплатах на школьников со 2 августа
Фото: Правительство РФ

Правительство России утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба правительства РФ.

— Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату 10 тысяч рублей, — сказано в постановлении.

Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

До этого Мишустин заявил, что в пятницу, 30 июля, будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока и чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

28 июля 2021 года президент России Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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