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Правительство РФ начнет перечислять выплаты на школьников со 2-го августа

Полина Долганова

Общество
Правительство РФ начнет перечислять выплаты на школьников со 2-го августа
Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации начнет со 2-го августа 2021 года единовременно перечислять семьям выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, начало перечисления выплат планировалось назначить на 16 августа, однако технические возможности позволяют перенести этот процесс на более раннюю дату.

— Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник (2-го июля — прим. «ВМ»), — цитирует главу Кабмина РИА Новости.

Мишустин подытожил, что в пятницу, 30 июля, будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока, а также чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

До этого президент России Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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