Путин предложил выплатить всем военным по 15 тысяч рублей

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. Такую идею российский лидер выдвинул в воскресенье, 22 августа.

По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

— По отдельным категориям государство должно предпринимать прямые шаги поддержки. К таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним. Поэтому, думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем — 15 тысяч рублей. Это должно касаться всех военнослужащих, — сказал Владимир Путин.

Помимо этого, глава государства, как сообщает РИАМО, предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей в этом году.

Также Владимир Путин затронул тему трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, помочь таким людям в этом вопросе должны региональные органы власти и парламент.

Российский лидер отметил важность сохранения социальных выплат вне зависимости от списания по кредитам. Владимир Путин подчеркнул, что в особенности банки должны возвращать денежные средства, если они были получены на подготовку детей к новому учебному году.