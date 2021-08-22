Путин высказался о необходимости защиты соцвыплаты от списания по кредитам

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил защитить социальные выплаты, которые автоматически списываются для погашения кредитов. Такую идею российский лидер выдвинул в воскресенье, 22 августа.

Путин подчеркнул важность обеспечения защиты этих денег, особенно, если они были получены для подготовки детей к новому учебному году, пишут «Невские новости».

— Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули, — заявил Владимир Путин.

Также президент РФ высказал идею о поддержке людей с ОВЗ в трудоустройстве. По его мнению, решить данный вопрос необходимо на уровне парламента и региональных органов власти.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что Россия справилась с пандемией коронавирусной инфекции гораздо лучше, чем другие страны. Это, по словам президента, благотворно скажется на дальнейшем развитии РФ.