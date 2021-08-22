Путин заявил о необходимости помочь людям с ОВЗ в трудоустройстве

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин призвал создать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые помогут им в трудоустройстве. Этот вопрос лидер страны поднял в воскресенье, 22 августа.

Президент подчеркнул важность решения этого вопроса на уровне парламента и региональных властей.

— Первое, что нужно сделать, я все время об этом говорю, — на уровне парламента, на уровне региональных органов власти думать о том, чтобы создать условия для людей, которые хотят и могут работать, — отметил Владимир Путин.

В настоящий момент в России проживают около 11,5 миллиона человек с ОВЗ, пишут «Невские новости».

В понедельник, 23 августа, Владимир Путин встретится с королем Иордании Абдаллой II в ходе его визита в РФ. Главы государств планируют обсудить возможность политического, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества. Встреча пройдет на площадке форума «Армия-2021» в Московской области.

В пятницу, 20 августа, президент России провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили вопросы Востока Украины, Афганистана и Белоруссии, а также пришли к конструктивному диалогу по «Северному потоку — 2».