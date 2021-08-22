Путин заявил, что Россия прошла пандемию лучше других стран

Фото: Администрация президента РФ

РФ прошла пандемию коронавируса лучше других стран, что создает хорошую базу для развития страны. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в тяжелые времена россияне испытали многие трудности — рост инфляции, потеря рабочих мест и падение реальных доходов. Но президент уверен, что принятые меры помогли, передает РИА Новости.

— Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано «Единой Россией» за последнее время - сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики, — рассказал он на встрече с правящей партией.

На той же встрече он предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. По словам президента, эта выплата положена всем пенсионерам. В том числе военным и работающим. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.