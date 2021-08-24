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Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Выплату произведут в сентябре 2021 года, сообщает ТАСС.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.

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