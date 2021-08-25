«Талибан* взрослеет»: эксперт объяснил, кого эвакуируют российскими самолетами из Афганистана

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Минобороны сообщило подробности эвакуации россиян из Афганистана. Сообщается, что последний рейс вывез около 500 человек, в числе которых граждане России, Украины, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии. На борту находится медперсонал, необходимая медицинская техника, а также запас еды, воды и теплых вещей.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, государственный советник РФ 3 класса, кандидат политических наук в эфире сетевого вещании «Вечерней Москвы» рассказал о том, кого вывозят такими рейсами и почему нахождение в Афганистане сейчас является небезопасным.

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Кого срочно эвакуируют российские самолеты из Афганистана

— Первым удивлением было то, что они сами попросили нас о переговорах, и это достаточное доказательство того, что «Талибан*» взрослеет. Есть надежда на то, что они постараются не увеличивать число своих врагов. Наше посольство остается там на своем месте. Но это межгосударственные отношения. Но есть еще отношения на улице, где талибы не всегда смогут сдерживать своих сторонников. Афганистан — страна молодая, и нашему гражданину все равно, какие межгосударственные отношения: он должен безопасно ходить по улицам, — считает эксперт.

Дмитрий Журнавлев объясняет, что за 20 лет «Талибан*» изменился, но повзрослела только правящая часть.

— Проблема первая: взрослеет только верхушка, а снизу все так, как и было. Второе: По мере победы начинает кружиться голова. Третья проблема: талибы* всегда были не очень хорошими хозяйственники. Если они будут руководить экономикой Афганистана с тем же успехом, что и раньше, то через некоторое время, чтобы просто прокормить людей, им придется создавать врага и воевать с этим врагом, — говорит эксперт.

Сейчас самолеты эвакуируют последних граждан Российской Федерации и государств — членов ОДКБ.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.