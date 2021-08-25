Россиянам объяснили, куда сейчас выгоднее вкладывать деньги

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Аналитики рассказали, каким сбережениям россиян грозит опасность. Так, по мнению управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, долларовые и рублевые накопления может обесценить инфляция.

Наталья Смирнова, финансовый эксперт, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснила, куда сейчас выгоднее и безопаснее всего вкладывать свои сбережения.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Куда сейчас выгоднее вкладывать деньги

— Хорошая новость заключается в том, что доходности по облигациям теперь интереснее, но минус — инфляция тоже подросла, и получается, что номинально доходность не поменялась. От инфляции вы во вкладах не убежите. Нужно выбирать между вкладом под 6 процентов или облигациями под 7 процентов с копейками, потому что тогда по облигации после налогов у вас все равно будет доходность выше, чем от вклада. Если человек готов инвестировать на три года, он может убежать от налога по облигации, если он купит счет с налоговыми льготами. Если перед нами человек, который готов вложиться на очень короткий срок до года, то я бы ему советовала вклады, — объясняет эксперт.