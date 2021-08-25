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Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» пройдет в Подмосковье

Ольга Маркова

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Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» пройдет в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

В городах Дмитров и Сергиев Посад Московской области 28 и 29 августа состоится фестиваль «Русская опера у стен монастыря». Театр «Геликон-опера» представит спектакль «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана.

«Евгений Онегин» — бестселлер мировой оперной сцены, на музыке которого воспитано не одно поколение. Спектакль Дмитрия Бертмана был показан на крупнейших оперных сценах мира: во Франции, Испании, Австрии, Израиле, Польше. Музыкальным руководителем первого геликоновского «Евгения Онегина» был главный дирижер театра, маэстро К. К. Тихонов.

В спектакле заняты молодые звезды и ведущие солисты «Геликон-оперы»: Максим Перебейнос и Алексей Исаев, Ольга Щеглова, Сергей Абабкин и Игорь Морозов, Александра Ковалевич и Ольга Депутатова.

Огромную роль играет хор под руководством главного хормейстера «Геликон-оперы» — заслуженного артиста России Евгения Ильина. За пультом оркестра — дирижер Филипп Селиванов.

28 августа спектакль можно увидеть на Советской площади в городе Дмитров, а 29 августа — в Сергиевом Посаде на площади у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Вход на мероприятия свободный, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

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