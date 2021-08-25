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26 августа Православная церковь почитает память Максима Исповедника — христианского монаха, философа и богослова, известного своей борьбой против ересей. В народе дату 26 августа прозвали: Максим, Максимов день, Тихон Страстной.

26 августа наши предки старались проводить в чистоте, народ наводил порядок, проветривал погреб, а также готовил запасы на зиму. Это обещало благополучие на ближайшие месяцы. Генеральная уборка и очистка двора от мусора — это главные традиции 26 августа.

В этот день сено старались заговорить от сглаза и темных сил. Хозяйки развешивали по углам хранилищ несколько пучков чертополоха и полыни. Зачастую полынь поджигали, а дым использовали для окуривания всего помещения. Если растение оставалось, то выбрасывать его запрещается, в противном случае темные силы вернутся в жилище. В конце ритуала по углам нужно рассыпать соль.

Сегодня нельзя кричать, ругаться, конфликтовать и ссориться. Нельзя повышать голос на взрослых и детей.

Приметы погоды:

Если над лесом парной туман пошел, будет много грибов.

Ветры тихо дуют – к тёплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет.

Сова всю ночь ухает – к перемене погоды.

Молодой месяц красного цвета – к сырой погоде.

Подробнее в видеосюжете «Вечерней Москвы»:

Народный календарь. Что нужно сделать 26 августа, чтобы привлечь благополучие на ближайшие месяцы

Праздники:

День признания независимости Южной Осетии

Именно в этот день в 2008 году наступил важный для народа Республики Южной Осетии день — Российская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости Республики Южная Осетия.

Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября 2008 года, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами.

17 сентября 2008 года Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией.

День признания независимости Абхазии

26 августа 2008 года вошел в новейшую мировую историю, как день обретения Республикой Абхазия долгожданной независимости, день, когда наконец-то восторжествовала историческая справедливость.

Свою независимость Абхазия провозгласила еще в начале 1990-х годов — после войны с Грузией (1992—1993). Однако, данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х Абхазия не была признана как самостоятельное государство. Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. После данного конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии.

Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами.

День устраивания секретиков

У маленьких детей есть такая игра, когда они выкапывают в земле маленькую ямку, кладут туда яркий фантик, а сверху помещают кусочек стекла. Эта конструкция присыпается землей таким образом, чтобы часть «секретика» (так называется закапываемый клад) была видна. И когда солнце освещает стекляшку, блестит спрятанный под ней фантик. Иногда вместо бумажки от конфет закапываются красивые камешки, бусинки, цветочки или другие «ценные» вещи. Тогда «секретик» обустраивается в каком-нибудь укромном месте, подальше от посторонних глаз и используется как знак особого доверия и дружбы.

Такая игра была очень популярна у советских девочек (собственно, она и называлась девчачьей). А 26 августа даже учрежден День устраивания секретиков в честь этой детской забавы.

События:

В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы

По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в 1 веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. В середине 12 века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Вышгородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира.

Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука

26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по Солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» (Endeavour — «усилие»), водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек.

28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Ботани, названной так за ее богатую растительность. Потом «Индевор» благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии «Индевор» направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года.

Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали, словно увлекательный роман.

Вышел Указ президента России «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск»

26 августа 2000 года, практически сразу после трагедии атомного подводного крейсера «Курск», был подписан Указ президента России об увековечении памяти его экипажа.

В целях увековечения памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск», погибшего при выполнении учебно-боевого задания, Министерству обороны РФ поручалось совместно с администрацией Мурманской области воздвигнуть в поселке Видяево памятник погибшим морякам.

Кроме того, совместно с правительством Москвы предлагалось установить у Центрального музея Вооруженных Сил РФ памятный знак и включить в экспозицию Зала ратного подвига Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью членов экипажа.

12 августа 2002 года в Москве, Нижнем Новгороде и поселке Видяево были открыты памятники подводникам. Через год в этот же день в часовне села Герасимово Суворовского района прошел молебен по морякам. Здесь же был торжественно открыт памятник погибшим подводникам – якорь, специально присланный для этого командованием ВМФ.

Часовню построил на свои сбережения поселившийся в деревне после ухода в запас капитан первого ранга Александр Борисов в память не только о подводниках «Курска», но и своем сыне – курсанте военно-морского училища, погибшем в море во время учебной практики. Часовня была освящена в 2001 году в честь покровителя мореходов – святителя Николая.

Родились:

1910 — Мать Тереза, католическая монахиня албанского происхождения, жившая в Индии, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979).

1947 — Ян Арлазоров (ум. 2009), театральный актёр и эстрадный артист, заслуженный артист России.

1957 — Доктор Албан, шведский певец, рэп-исполнитель нигерийского происхождения.

1976 — Земфира, российская певица, автор и исполнительница собственных песен.

1980 — Маколей Калкин, американский актёр («Один дома», «Богатенький Ричи» и др.), музыкант.

Именины отмечают: Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван, Алексей, Евдокия, Ксения