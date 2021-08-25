Диетолог назвала причину сильного влечения к сладостям и способы борьбы с ним

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Сильное и неожиданное желание съесть сладости может говорить о неправильном питании и его дисбалансе, а также о стрессе, депрессии и безделье. В борьбе с вредным желанием помогут определенные продукты, занятия и режим дня. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, чаще всего хочется сладкого из-за неправильного и несбалансированного питания, соответственно, возникает нехватка витаминов и микроэлементов.

— Есть еще психологическая зависимость: когда мы едим сладкое, вырабатываются эндорфины — чувствуется удовольствие и повышается настроение. Причиной могут быть нехватка любви и внимания, стресс или просто отсутствие занятия, — рассказала Писарева.

Также причиной зависимости от сладкого может быть депрессия. Стресс и депрессию помогут побороть йога, медитации и дыхательные практики.

— Вывод: сбалансировать питание. Меньше есть простых углеводов, ведь чем больше ешь сладкое, тем больше его хочется. Добавить в рацион продукты, богатые железом, магнием, цинком (кроме тыквенных семечек), хромом, — сказала собеседница «ВМ».

Диетолог отметила, что снижают сахарную зависимость гречка, перловка, субпродукты, а также продукты с триптофаном, например горький шоколад. Врач посоветовала также тем, кто зависим от сладкого, спать не менее 8 часов в сутки и не держать дома сладкие продукты.