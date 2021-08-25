Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог назвала причину сильного влечения к сладостям и способы борьбы с ним

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог назвала причину сильного влечения к сладостям и способы борьбы с ним
Фото: pixabay.com

Сильное и неожиданное желание съесть сладости может говорить о неправильном питании и его дисбалансе, а также о стрессе, депрессии и безделье. В борьбе с вредным желанием помогут определенные продукты, занятия и режим дня. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, чаще всего хочется сладкого из-за неправильного и несбалансированного питания, соответственно, возникает нехватка витаминов и микроэлементов.

— Есть еще психологическая зависимость: когда мы едим сладкое, вырабатываются эндорфины — чувствуется удовольствие и повышается настроение. Причиной могут быть нехватка любви и внимания, стресс или просто отсутствие занятия, — рассказала Писарева.

Также причиной зависимости от сладкого может быть депрессия. Стресс и депрессию помогут побороть йога, медитации и дыхательные практики.

— Вывод: сбалансировать питание. Меньше есть простых углеводов, ведь чем больше ешь сладкое, тем больше его хочется. Добавить в рацион продукты, богатые железом, магнием, цинком (кроме тыквенных семечек), хромом, — сказала собеседница «ВМ».

Диетолог отметила, что снижают сахарную зависимость гречка, перловка, субпродукты, а также продукты с триптофаном, например горький шоколад. Врач посоветовала также тем, кто зависим от сладкого, спать не менее 8 часов в сутки и не держать дома сладкие продукты.

Читайте также:
сладостидиетологэксперты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте